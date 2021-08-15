Серхи Роберто рассказал о перспективах "Барселоны" после ухода Месси
Фото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен
Хавбек "Барселоны" Серхи Роберто поделился мнением о перспективах команды после ухода нападающего Лионеля Месси в ПСЖ.
"Все меняется. У нас был лучший игрок мира, и вся атака строилась через него. Он забивал по 40 голов. Он был везде: взаимодействовал со мной, смещался в центр, уходил на фланг к Альбе.
Теперь нам нужно объединиться еще больше, чем когда-либо. Надо играть компактнее, вместе прессинговать.
Если нам не удастся вместе забить те самые 40 голов, то давайте попробуем забить 30 и пропустить на 10 меньше. Нужен баланс.
У нас очень хороший состав. Я убежден, что он лучший в Ла Лиге", – сказал Роберто.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14