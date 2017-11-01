Серхи Роберто выбыл более чем на месяц, Гомеш пропустит около трех недель

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Серхи Роберто выбыл более чем на месяц, Гомеш пропустит около трех недель

Хавбек "Барселоны" Серхи Роберто пропустит около пяти недель из-за травмы.

Как сообщает Sport.es, у футболиста выявили повреждение подколенного сухожилия правой ноги.

Также повреждение бедра получил Андре Гомеш, который выбыл на 3-4 недели.

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