Серхи Роберто женился на Корал Симанович

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Серхи Роберто женился на Корал Симанович

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто вступил в брак со своей подругой Корал Симанович. 

Свадьбу сыграли в Израиле и на нее были приглашены игроки "Барселоны" Серхи Сампер, Рафинья, Денис Суарес. Также мероприятие посетили бывшие игроки каталонского клуба - Марк Бартра, Боян Кркич, Ойер Оласабаль, Ориоль Ромеу и другие.

Фото: Свадьба Роберто.

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