Серхи Сампер выбыл до конца сезона

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Серхи Сампер выбыл до конца сезона

Полузащитник "Барселоны" Серхи Сампер получил тяжёлую травму и выбыл до конца сезона, сообщает официальный твиттер клуба.

У 22-летнего футболиста диагностирован перелом малоберцовой кости и разрыв внутренней боковой связки левого голеностопа. Хавбек уже перенёс операцию в столице Каталонии.

Отметим, что текущий сезон Сампер проводил на правах аренды в "Лас Пальмасе", сыграл 5 матчей, результативными действиями не отличался.

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