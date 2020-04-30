Серхио Агуэро: "Месси - легенда и символ "Барселоны"

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Серхио Агуэро: "Месси - легенда и символ "Барселоны"

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро сказал, что нападающий сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси будет и дальше выступать за каталонцев. Об этом сообщает El Chiringuito.

"Лео - символ и легенда "Барселоны", но в футболе всякое бывает. Он очень любит клуб и  отождествляет себя с "Барселоной", в клубе он чувствует себя комфортно и счастливо.

Думаю, независимо от всего, что может произойти, Лео не покинет "Барселону", ну если не случится чего-то катастрофического", - сказал Агуэро.

Отметим, что аргентинец играет в составе "Барселоны" на протяжении 17 лет.

А еще: "Русский Месси" покинет софийский ЦСКА| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Настоящий легенда и символ Барсы и её ДНК - это Иньеста ... А не бородатое нечто ...

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