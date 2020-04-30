Серхио Агуэро: "Месси - легенда и символ "Барселоны"
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро сказал, что нападающий сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси будет и дальше выступать за каталонцев. Об этом сообщает El Chiringuito.
"Лео - символ и легенда "Барселоны", но в футболе всякое бывает. Он очень любит клуб и отождествляет себя с "Барселоной", в клубе он чувствует себя комфортно и счастливо.
Думаю, независимо от всего, что может произойти, Лео не покинет "Барселону", ну если не случится чего-то катастрофического", - сказал Агуэро.
Отметим, что аргентинец играет в составе "Барселоны" на протяжении 17 лет.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
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|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14