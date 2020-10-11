Серхио Агуэро может перейти в "Интер"

Миланский "Интер" проявляет интерес к аргентинскому нападающему "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста летом 2021 года, когда у него завершится контракт с "горожанами". Таким образом, форвард может достаться новому клубу бесплатно.

32-летний Агуэро выступает за "Манчестер Сити" с 2011 года. Всего он провел за клуб 370 матчей во всех турнирах, забил 254 гола и отдал 73 результативные передачи.

Не пропустите: "Интер" хочет подписать Жервиньо в январе. | http://soccernews.ru