Серхио Агуэро официально объявил о завершении карьеры

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Серхио Агуэро официально объявил о завершении карьерыФото: сайт "Барселоны"/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро завершил игровую карьеру из-за проблем с сердцем.

"Очень трудный момент. Сегодня я перестану играть в футбол из-за проблем со здоровьем. Медицинский персонал решил, что мне нужно завершить играть в футбол, и 10 дней назад я принял это решение. Я был в надежных руках врачей, они сделали все, что в их силах.

Это очень тяжелое время, это худшее решение, которое я принял в своей жизни. Но это проблема со здоровьем, поэтому это лучшее решение для меня.

Я сделал все, что мог, у меня была надежда, но это было невозможно. Я горжусь своей карьерой, я всегда мечтал играть в футбол, держать мяч", - сказал аргентинец.

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