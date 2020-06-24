Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро успешно перенес операцию на мениске. Оперативное вмешательство было сделано в Барселоне. Сроки восстановления не разглашаются.

"Операция прошла хорошо. Скоро я начну восстановление", – написал Агуэро на своей странице в Twitter, опубликовав фотографию из больницы.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support pic.twitter.com/Frm07cN3WF — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 24, 2020

Напомним, что футболист получил травму в матче 30-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (5:0).

В нынешнем сезоне 32-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 31 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Давид Силва после перехода в "Манчестер Сити" совершил 148 голевых действий в АПЛ. За этот период больше только у троих игроков. | http://soccernews.ru