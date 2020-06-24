Серхио Агуэро успешно перенес операцию

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Серхио Агуэро успешно перенес операцию

Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро успешно перенес операцию на мениске. Оперативное вмешательство было сделано в Барселоне. Сроки восстановления не разглашаются.

"Операция прошла хорошо. Скоро я начну восстановление", – написал Агуэро на своей странице в Twitter, опубликовав фотографию из больницы.

Напомним, что футболист получил травму в матче 30-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (5:0).

В нынешнем сезоне 32-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 31 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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