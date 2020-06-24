Серхио Агуэро успешно перенес операцию
Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро успешно перенес операцию на мениске. Оперативное вмешательство было сделано в Барселоне. Сроки восстановления не разглашаются.
"Операция прошла хорошо. Скоро я начну восстановление", – написал Агуэро на своей странице в Twitter, опубликовав фотографию из больницы.
Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support pic.twitter.com/Frm07cN3WF— Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) June 24, 2020
Напомним, что футболист получил травму в матче 30-го тура чемпионата Англии с "Бернли" (5:0).
В нынешнем сезоне 32-летний Агуэро провел за "Манчестер Сити" 31 матч во всех турнирах, забил 23 гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18