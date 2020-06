Аргентинский нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро успешно перенес операцию на мениске. Оперативное вмешательство было сделано в Барселоне. Сроки восстановления не разглашаются.

"Операция прошла хорошо. Скоро я начну восстановление", – написал Агуэро на своей странице в Twitter, опубликовав фотографию из больницы.

Todo salió bien y pronto comenzaré con la recuperación. Muchas gracias al Dr. Cugat y a su equipo y a todos por tanto apoyo//Everything went well, and I'll soon begin recovery. A big thanks to Dr Cugat and his team – and to all of you for your support pic.twitter.com/Frm07cN3WF