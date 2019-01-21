Серхио Бускетс повторил клубный рекорд "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс повторил рекорд своего клуба по заработанным жёлтым карточкам, сообщает твиттер Педро Мартина.

30-летний хавбек догнал по этому показателю легенду "сине-гранатовых" Хосепа Гвардиолу. Теперь в активе обоих по 87 предупреждений.

Ближайшим преследователем Бускетса и Гвардиолы является действующий защитник каталонской команды Жерар Пике, в пассиве которого 79 "горчичников".

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