Серхио Рамос больше не нужен "Реалу"? Перес может заменить своего капитана Алабой. Фанаты не против!

Будущее Серхио Рамоса вновь оказалось предметом жестких дискуссий в мадридском "Реале". Многолетний капитан "бланкос" отказывается продолжать сотрудничество на условиях Флорентино Переса за 6 месяцев до истечения контракта. Более того, с 1 января 2021 ситуация стала критической, ведь Рамос имеет законное право вести переговоры с другими клубами. Ранее было несколько аналогичных случаев, в частности мифическая предложение из Китая в 2019-м, однако на этот раз все зашло слишком далеко. Причина разногласий – банальна. На первый план вышло финансовый вопрос. 34-летняя звезда требует минимум сохранение нынешнего оклада (14 млн евро) несмотря на колоссальные убытки Мадрида, вызванные пандемией. Флорентино же, прогнозируемо, не изменяет собственным принципам – в коллективном договоре с первой командой по снижению зарплат (10%) не будет никаких исключений. Еще один камень преткновения – сроки. Президент предлагает двигаться "step by step" (плюс один год контракту), тогда как Серхио пытается перестраховаться и просит еще 2 сезона.

Многие сравнивают "дело Рамоса" с уходом Криштиану Роналду летом 2018. Да, он неоднократно заявлял, что ищет новых вызовов, но на самом деле агенты португальца почти год бились головой о стену, требуя в Переса больше денег. Получив отказ, Криш обиделся и выдал тот же спич на "Олимпийском". Президент не прогнулся тогда, не прогибается и сейчас. И потерей очередного лидера его запугаешь. Мадрид важнее интересов одного игрока, защищается Флорентино. Культового кэпа ценят – он возглавляет список крупнейших толстосумов клуба после провального Гарета Бэйла (17 млн) – несмотря на то что Перес не собирается торговаться. Мол, свою преданность нужно доказывать еще и за пределами футбольного поля. Тем более "Реал" объявил курс на существенное омоложение состава, а Рамосу скоро исполнится 35. Его пытаются сохранить, но не любой ценой, подчеркивает авторитетная Marca. Футболисты должны понимать, что футбол как бизнес не скоро оправится от коранавируса, жертвовать приходится всем, объясняет ситуацию SR4, близкий к мадридскому гранду источник.

Фактор Давида Алабы, без пяти минут свободного агента, серьезно осложняет длительную дискуссию Рамос-Мадрид. Австриец, который проводит последний сезон в составе мюнхенской "Баварии", уже, как говорят, договорился с "королями" о 4-летний контракт на 40 млн евро. То есть, один из лучших защитников Европы переезжает на более скромных условиях, чем в пожилой чемпиона мира с 2010-го. Конечно, ему достанется еще несколько миллионов комиссионных, но те же гиганты АПЛ предлагали значительно более вкусные контракты. Алаба выбирал сердцем, пишет AS. Свеженький инсайд столичного СМИ фактически загоняет Рамоса в тупик. Об очередном шантаже не может быть и речи. Мадрид оперативно нашел ему замену, отправив издевательский "месседж" мол "ну что, парень, поторгуемся дальше"? Теперь остается два варианта – или капитан принимает условия "Фло", или собирает чемоданы в поисках лучшей судьбы. ПСЖ с "Ман Сити" – традиционно на поул-позишн.

Прощание с легендой похожего калибра требует "ратификации" фанатов. Но и здесь Серхио не находит поддержки. По крайней мере опросы Marca заставят его сильно задуматься, стоило ли вообще начинать войну с клубом. 76% из почти 70 тысяч респондентов поддерживают руководство, и только 24% – считают, что аппетиты вожака нужно удовлетворить. Незаменимых людей не существует, убеждают 75% читателей, у которых уже горят глаза из-за возможного трансфер Алабы. Универсальный солдат Ханси Флика может сыграть на нескольких позициях в обороне, поэтому Перес убил бы двух зайцев одним выстрелом. Зизу получает шикарную замену для Рамоса и дополнительную опцию слева, где поражает Мэнди и все чаще проваливается Марсело. К слову, последний оказался в "черном списке" генерального директора клуба Хосе Анхеля Санчеса как один из первых кандидатов "на выход".

Алаба – очень желателен, но не единственный приоритет "сливочной" части Мадрида при демарше Рамоса. На пятки австрийцу наступает молодой центрбек "Вильярреала" Пау Торрес, которого давно "ведет" обескровленная ​​пандемией "Барса". Правда, будущее 23-летнего игрока "Красной Фурии" не зависит от трансфера звезды Бундеслиги. На "Бернабеу" рассматривается возможность подписания обоих. Милитао признают ужасной ошибкой. Де Лигт, Кунде или Упамекано – слабое утешение для чемпионов Испании прямо сейчас. В преддверии Чемпионата мира 2022 Рамосу нужно оставаться на радарах Луиса Энрике, поэтому испанские фаны практически не сомневаются, что он выбрал бы европейский клуб. ПСЖ – идеальный вариант, по мнению аудитории Marca. Французский направление лидирует с огромным отрывом – 56% из 68-ми тысяч опрошенных. МЛС (15%) и "Ювентус" (14%) катастрофически отстают, а опция "Сити" вообще не рассматривается, хотя Пеп и Рамос под одной крышей – это взрывная смесь, согласитесь. Наконец резонансный ответ на вопрос, кто должен продлить контракт – Рамос или Месси. 35% респондентов прогнали бы обоих. Легенды уже не в моде?

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников