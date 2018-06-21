Серхио Рамос дал ответ Марадоне

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Серхио Рамос дал ответ МарадонеКапитан сборной Испании Серхио Рамос дал ответ легенде мирового футбола Диего Марадоне.

"В Аргентине все знают, что Марадона находится на расстоянии световых лет от лучшего аргентинского игрока в истории, которым для меня является Лео Месси", - приводит слова 32-летнего защитника El Mundo Deportivo.

Напомним, Марадона заявил, что Рамос не относится к топовым защитникам. | soccernews.ru

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