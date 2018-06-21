Серхио Рамос дал ответ Марадоне

Капитан сборной Испании Серхио Рамос дал ответ легенде мирового футбола Диего Марадоне.

" В Аргентине все знают, что Марадона находится на расстоянии световых лет от лучшего аргентинского игрока в истории, которым для меня является Лео Месси ", - приводит слова 32-летнего защитника El Mundo Deportivo.

Напомним, Марадона заявил, что Рамос не относится к топовым защитникам. | soccernews.ru