Серхио Рамос еще не получал от "Реала" предложений о продлении контракта

"Реал" еще не пытался продлить контракт с капитаном команды Серхио Рамосом.

По сведениям Deportes Cuatro, руководство клуба пока не может решить, на какой срок будет рассчитан новый контракт: на один или два сезона.

Действующее соглашение 34-летнего испанца истекает летом 2021 года. Напомним, что Рамос выступает за "Реал" с 2005 года.

В текущем сезоне Рамос провел 9 игр, забил три гола и отдал один ассист.

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