Серхио Рамос готов дебютировать за ПСЖ

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Серхио Рамос готов дебютировать за ПСЖ

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос должен сегодня вернуться к тренировкам в общей группе, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, 35-летний футболист восстановился после травмы и готов приступить к полноценным занятиям.

Испанец может дебютировать за новую команду уже в пятницу, 29 октября, в домашнем матче против "Лилля".

Рамос перешёл в ПСЖ минувшим летом из мадридского "Реала" на правах свободного агента, заключив контракт на два года.

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