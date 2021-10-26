Серхио Рамос готов дебютировать за ПСЖ
Центральный защитник ПСЖ Серхио Рамос должен сегодня вернуться к тренировкам в общей группе, сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, 35-летний футболист восстановился после травмы и готов приступить к полноценным занятиям.
Испанец может дебютировать за новую команду уже в пятницу, 29 октября, в домашнем матче против "Лилля".
Рамос перешёл в ПСЖ минувшим летом из мадридского "Реала" на правах свободного агента, заключив контракт на два года.
Не пропустите: ПСЖ определил ещё одного кандидата на замену Мбаппе. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Адвокат Марадоны назвал причины смерти легендарного аргентинца
-
Россиянка забила самый быстрый гол в истории женского футбола
-
Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Петербургский суд наказал пять фанатов "Спартака", задержанных в перерыве игры с "Зенитом"
-
ПСЖ определил ещё одного кандидата на замену Мбаппе
Лента новостей
-
Основной игрок "Зенита" пропустит матчи с "Динамо" и "Ювентусом"
-
В тренерском штабе "Локомотива" произошли изменения
-
Серхио Рамос готов дебютировать за ПСЖ
-
Сёмин высказался о возможном уходе Миранчука из "Аталанты"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с будущим Сульшера
-
Адвокат Марадоны назвал причины смерти легендарного аргентинца
-
"Спартак" - о встрече с болельщиками: "Прятаться никто не будет"
-
Россиянка забила самый быстрый гол в истории женского футбола
-
"Челси" не смог договориться с Кристенсеном о новом контракте
-
Опубликована символическая сборная 12-го тура РПЛ по версии WhoScored
-
Венгер оценил эффект возвращения Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
Болельщики "Спартака" встретятся с игроками и тренером команды
-
Футболистам АПЛ предлагают поддельные сертификаты о вакцинации: подробности
-
Петербургский суд наказал пять фанатов "Спартака", задержанных в перерыве игры с "Зенитом"
-
Гильерме вошёл в топ-3 в истории "Локомотива" по числу матчей
-
Черевченко отреагировал на слухи о крупной компенсации за увольнение из "Химок"
-
ПСЖ определил ещё одного кандидата на замену Мбаппе
-
"Локомотив" потерял Смолова
-
Четыре основных игрока ЦСКА пропустят матч Кубка России
-
Соперник "Спартака" по Лиге Европы сменил главного тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13