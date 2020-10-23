Серхио Рамос готов сыграть с "Барселоной"

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Серхио Рамос готов сыграть с "Барселоной"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сможет принять участие в Эль Класико.

По словам главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана, 34-летний защитник восстановился после травмы колена и готов выйти на поле.

Напомним, что Рамос получил повреждение на прошлых выходных в поединке с "Кадисом" (0:1), из-за чего пропустил встречу Лиги Чемпионов против "Шахтёра" (2:3).

Матч "Барселона" - "Реал" состоится в субботу в 17:00 по московскому времени.

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