Серхио Рамос готов сыграть с "Барселоной"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос сможет принять участие в Эль Класико.
По словам главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана, 34-летний защитник восстановился после травмы колена и готов выйти на поле.
Напомним, что Рамос получил повреждение на прошлых выходных в поединке с "Кадисом" (0:1), из-за чего пропустил встречу Лиги Чемпионов против "Шахтёра" (2:3).
Матч "Барселона" - "Реал" состоится в субботу в 17:00 по московскому времени.
Не пропустите: Назначены судьи на матч "Барселона" - "Реал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14