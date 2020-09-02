Серхио Рамос хочет, чтобы Месси остался в "Барселоне"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился мыслями о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из "Барселоны".

"Он заслужил право самостоятельно принимать решение о будущем. Но мы, конечно, хотели бы, чтобы он остался ради испанского футбола, ради "Барселоны" и ради нас. Месси делает лучше свою команду и лигу в целом. Эль Класико с его участием гораздо интереснее. Посмотрим, что произойдет. Впрочем, новости об этом нас не особо волнуют", - цитирует Рамоса Marca.

33-летний Месси забил 26 голов в 44 матчах против "Реала". Это рекорд для Эль Класико.

Звёздный аргентинец хочет покинуть "Барсу" этим летом, расторгнув контракт в одностороннем порядке.

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