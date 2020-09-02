Серхио Рамос хочет, чтобы Месси остался в "Барселоне"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился мыслями о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из "Барселоны".
"Он заслужил право самостоятельно принимать решение о будущем. Но мы, конечно, хотели бы, чтобы он остался ради испанского футбола, ради "Барселоны" и ради нас. Месси делает лучше свою команду и лигу в целом. Эль Класико с его участием гораздо интереснее. Посмотрим, что произойдет. Впрочем, новости об этом нас не особо волнуют", - цитирует Рамоса Marca.
33-летний Месси забил 26 голов в 44 матчах против "Реала". Это рекорд для Эль Класико.
Звёздный аргентинец хочет покинуть "Барсу" этим летом, расторгнув контракт в одностороннем порядке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14