Onda Cero: Серхио Рамос хочет уйти из "Реала"

34-летний капитан "Реала" Серхио Рамос может покинуть команду следующим летом, утверждает Onda Cero.



По информации источника, сейчас испанец склоняется к тому, чтобы уйти из "королевского клуба" по истечении контракта.



У футболиста есть несколько предложений от клубов из Италии и Англии, а также от ПСЖ. Именно по этой причине Рамос и думает об уходе. Но все же возможно, что ситуация может измениться, а игрок продлит контракт с "Реалом".



Руководство мадридского клуба хочет попросить игроков с пониманием отнестись к возможному новому снижению зарплат. Это, в том числе может повлиять на решение Рамоса, который хочет воспользоваться своей хорошей формой, чтобы подписать последний крупный контракт в своей карьере.



Сейчас у Серхио Рамоса травма. В текущем сезоне Ла Лиги он провел за 8 матчей и отметился двумя забитыми мячами.



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