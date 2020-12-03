Onda Cero: Серхио Рамос хочет уйти из "Реала"
34-летний капитан "Реала" Серхио Рамос может покинуть команду следующим летом, утверждает Onda Cero.
По информации источника, сейчас испанец склоняется к тому, чтобы уйти из "королевского клуба" по истечении контракта.
У футболиста есть несколько предложений от клубов из Италии и Англии, а также от ПСЖ. Именно по этой причине Рамос и думает об уходе. Но все же возможно, что ситуация может измениться, а игрок продлит контракт с "Реалом".
Руководство мадридского клуба хочет попросить игроков с пониманием отнестись к возможному новому снижению зарплат. Это, в том числе может повлиять на решение Рамоса, который хочет воспользоваться своей хорошей формой, чтобы подписать последний крупный контракт в своей карьере.
Сейчас у Серхио Рамоса травма. В текущем сезоне Ла Лиги он провел за 8 матчей и отметился двумя забитыми мячами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
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|Севилья
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|9
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|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
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|20
|16
|19
|Леганес
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