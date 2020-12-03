Onda Cero: Серхио Рамос хочет уйти из "Реала"

Теги серхио рамосреал мадрид

Onda Cero: Серхио Рамос хочет уйти из "Реала"34-летний капитан "Реала"  Серхио Рамос может покинуть команду следующим летом, утверждает Onda Cero.

По информации источника, сейчас испанец склоняется к тому, чтобы уйти из "королевского клуба" по истечении контракта.

У футболиста есть несколько предложений от клубов из Италии и Англии, а также от ПСЖ. Именно по этой причине Рамос и думает об уходе. Но все же возможно, что ситуация может измениться, а игрок продлит контракт с "Реалом".

Руководство мадридского клуба хочет попросить игроков с пониманием отнестись к возможному новому снижению зарплат. Это, в том числе может повлиять на решение Рамоса, который хочет воспользоваться своей хорошей формой, чтобы подписать последний крупный контракт в своей карьере.

Сейчас у Серхио Рамоса травма. В текущем сезоне Ла Лиги он провел за 8 матчей и отметился двумя забитыми мячами.

Не пропустите: Серхио Рамос вызвал на бой звезду боев без правил| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" не заплатит игрокам за январь

"Барселона" не заплатит игрокам за январь

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов