Серхио Рамос хочет выиграть Олимпиаду-2020

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Серхио Рамос хочет выиграть Олимпиаду-2020

Капитан мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос рассчитывает выиграть ещё один трофей, который ранее ему не покорялся.

Как сообщает Marca, речь идёт об Олимпийских играх. 33-летний защитник хочет в следующем году поехать на футбольный турнир Олимпиады и добыть там победу.

Напомним, что соревнования пройдут в Токио в период с 22 июля по 8 августа.

Рамоса могут включить в заявку "Фурии Рохи", поскольку командам разрешено иметь в составе троих игроков старше 23 лет.

Не пропустите: Тренер сборной Испании: "Думаю, у Рамоса получится играть до 40 лет". | http://soccernews.ru
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