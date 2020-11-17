Серхио Рамос хочет завершить карьеру в "Реале"

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Серхио Рамос хочет завершить карьеру в "Реале"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос не собирается менять команду, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, 34-летний футболист хочет провести остаток своей карьеры в составе "сливочных".

Напомним, что стороны пока не договорились о продлении контракта, истекающего в июне 2021 года. Испанский защитник просит двухлетнее соглашение, а королевский клуб предлагает "1+1".

Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 660 матчей, забил 100 голов и сделал 40 ассистов.

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