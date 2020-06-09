Серхио Рамос кардинально изменил внешность за время карантина

Теги реал мадридсерхио рамос

Серхио Рамос кардинально изменил внешность за время карантина

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос сильно изменил свою внешность за время карантина.

Футболист отрастил волосы и бороду, поэтому теперь выглядит старше. Рамос опубликовал фото на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☀️ Vitamina D ☀️

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах и забил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Бывший врач "Реала" рассказал о разногласиях с Серхио Рамосом. | http://soccernews.ru
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