Серхио Рамос кардинально изменил внешность за время карантина

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос сильно изменил свою внешность за время карантина.

Футболист отрастил волосы и бороду, поэтому теперь выглядит старше. Рамос опубликовал фото на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах и забил семь голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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