Серхио Рамос: "Коридор для "Барселоны"? Они уже и так выиграли Ла Лигу, пусть наслаждаются победой"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал ситуацию с возможным созданием коридора славы его командой для игроков каталонской "Барселоны" перед предстоящим Эль Класико.

"Коридор для "Барсы"? Зидан уже дал ответ на этот вопрос, мы его поддерживаем в этом. Эта тема слишком разогревается. Они уже выиграли Ла Лигу, к победе в которой они стремились. Пусть наслаждаются победой ", - цитирует 32-летнего защитника El Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" определился с альтернативой Салаху. | soccernews.ru