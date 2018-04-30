Серхио Рамос: "Коридор для "Барселоны"? Они уже и так выиграли Ла Лигу, пусть наслаждаются победой"

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Серхио Рамос: "Коридор для "Барселоны"? Они уже и так выиграли Ла Лигу, пусть наслаждаются победой"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал ситуацию с возможным созданием коридора славы его командой для игроков каталонской "Барселоны" перед предстоящим Эль Класико.

"Коридор для "Барсы"? Зидан уже дал ответ на этот вопрос, мы его поддерживаем в этом. Эта тема слишком разогревается. Они уже выиграли Ла Лигу, к победе в которой они стремились. Пусть наслаждаются победой", - цитирует 32-летнего защитника El Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" определился с альтернативой Салаху. | soccernews.ru

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