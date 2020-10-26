Серхио Рамос - лучший защитник в истории по версии читателей France Football

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Серхио Рамос - лучший защитник в истории по версии читателей France Football

Журнал France Football провёл опрос среди своих читателей касательно капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.

Авторитетное издание спросило, является ли 34-летний испанец лучшим защитником в истории футбола.

68 процентов проголосовали за ответ "да", остальные 32 процента - "нет".

Рамос выиграл 22 трофея с "Реалом" и 3 титула со сборной Испании. В течение карьеры он забил 125 голов в 876 матчах.

Не пропустите: Рамос прокомментировал пенальти в ворота "Барселоны" в матче с "Реалом". | http://soccernews.ru
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Raul Real
Raul Real

остальные 32% фанатов которые против проголосовали это фанты барсы, ну и псевдо болельщики барсы с соккернюз пьян, лесной и школота и т.д.

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