Серхио Рамос мечтает завершить карьеру в "Реале"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос хочет выступать за королевский клуб до конца своей карьеры.
"Мы ещё не вели переговоры о продлении контракта, но у обеих сторон хорошие намерения. Надеюсь, Серхио завершит карьеру в "Реале", это его мечта. Насколько я понимаю, клуб хочет того же. Пока беспокоиться не о чем", - приводит слова агента и брата футболиста Рене Рамоса Marca.
Напомним, что в марте центральному защитнику исполнилось 34 года. Его контракт с клубом рассчитан ещё на один сезон.
За "Реал" Рамос выступает с 2005 года, сыграл 640 матчей, забил 91 гол и сделал 38 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14