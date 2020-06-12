Серхио Рамос мечтает завершить карьеру в "Реале"

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Серхио Рамос мечтает завершить карьеру в "Реале"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос хочет выступать за королевский клуб до конца своей карьеры.

"Мы ещё не вели переговоры о продлении контракта, но у обеих сторон хорошие намерения. Надеюсь, Серхио завершит карьеру в "Реале", это его мечта. Насколько я понимаю, клуб хочет того же. Пока беспокоиться не о чем", - приводит слова агента и брата футболиста Рене Рамоса Marca.

Напомним, что в марте центральному защитнику исполнилось 34 года. Его контракт с клубом рассчитан ещё на один сезон.

За "Реал" Рамос выступает с 2005 года, сыграл 640 матчей, забил 91 гол и сделал 38 ассистов.

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