Серхио Рамос: "Месси - уникальный игрок, без него Аргентина выглядит не так мощно"

Теги испанияаргентинасерхио рамослионель месси

Серхио Рамос: "Месси - уникальный игрок, без него Аргентина выглядит не так мощно"Защитник сборной Испании Серхио Рамос высказался об отсутствии лидера атак национальной команды Аргентины Лионеля Месси во вчерашнем товарищеском матче.

"Лео - отличный игрок, уникальный. Аргентинская сборная выглядит не так мощно без него. С ним в составе команда играет увереннее", - приводит слова 31-летнего бека "красной фурии" sport.es.

Напомним, Сампаоли высказался о ценности Месси для сборной Аргентины. | soccernews.ru

комментарии
Павел

Можно подумать, что Месси у них главный защитник

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А

че испания забыла что сделал с тобой голландия 7 1

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