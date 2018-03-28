Серхио Рамос: "Месси - уникальный игрок, без него Аргентина выглядит не так мощно"

Защитник сборной Испании Серхио Рамос высказался об отсутствии лидера атак национальной команды Аргентины Лионеля Месси во вчерашнем товарищеском матче.

" Лео - отличный игрок, уникальный. Аргентинская сборная выглядит не так мощно без него. С ним в составе команда играет увереннее ", - приводит слова 31-летнего бека "красной фурии" sport.es.

Напомним, Сампаоли высказался о ценности Месси для сборной Аргентины. | soccernews.ru