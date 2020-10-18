Серхио Рамос может не сыграть с "Барселоной"

Капитан "Реала" Серхио Рамос травмировался в игре с "Кадисом" (0:1).

Как сообщает Marca, Рамос получил сильный удар по колену и вынужден был в перерыве покинуть поле.

Отмечается, что если травма окажется серьезной, то Рамос может не сыграть в следующем туре с "Барселоной".

Первое класико текущего сезона запланировано на 24 октября. Начало матча в 17:00 (мск).

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