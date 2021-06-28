Серхио Рамос может перейти в "Баварию"

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к испанскому защитнику Серхио Рамосу, сообщает ESPN.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Баварии" Рамос может заменить Давида Алабу и Джерома Боатенга, которые покинули клуб. Впрочем, на данный момент переход Рамоса считается маловероятным из-за языкового барьера.

Напомним, что 35-летний Рамос некоторое время назад покинул мадридский "Реал" и теперь является свободным агентом.

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