Серхио Рамос может перейти в "Ливерпуль"

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Серхио Рамос может перейти в "Ливерпуль"

"Ливерпуль" стал очередным претендентом на капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса, утверждает El Chiringuito TV.

По информации источника, "красные" обозначили свой интерес к 34-летнему футболисту, но конкретики на этот счёт пока нет.

Ранее сообщалось, что испанского защитника также хотят заполучить ПСЖ и "Манчестер Сити".

Контракт Рамоса с "Реалом" истекает летом, и стороны пока не могут договориться о его продлении.

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