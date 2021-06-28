Серхио Рамос может пропустить Олимпийский футбольный турнир

Фото: инстаграм Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Тренерский штаб олимпийской сборной Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте не собирается включать защитника Серхио Рамоса в заявку на матчи футбольного турнира на Олимпиаде в Токио, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, из опытных игроков в Японию поедет только 25-летний полузащитник мадридского "Реала" Марко Асенсио. Остальные игроки будут моложе 23 лет.

Напомним, что 35-летний Рамос не поехал на Евро-2020, так как в минувшем сезоне перенес несколько травм. В настоящее время он является свободным агентом после ухода из "Реала".

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