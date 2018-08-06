Серхио Рамос намекнул на уход из "Реала"

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос намекнул на уход из королевского клуба через несколько лет.

Как сообщает Tribalfootball, 32-летний футболист в ходе общения с Лукасом Васкесом, который был капитаном "сливочных" в матче Международного кубка чемпионов против "Ювентуса", сказал: "У тебя осталось всего четыре года, и я брошу повязку".

Напомним, что действующий контракт Рамоса с "Реалом" истекает в 2020 году.

Не пропустите: Кроос высказался о потере "Реалом" Роналду. | http://soccernews.ru