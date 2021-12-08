Серхио Рамос назвал самого приятно человека в своей игровой карьере

Теги реал мадридсерхио рамослука модрич

Серхио Рамос назвал самого приятно человека в своей игровой карьереФото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен

Испанский защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос назвал самого приятно человека, которого он знает в футболе.

"Кто самый приятный человек, которого я знаю в футболе? Их много, но я думаю, что это Лука Модрич. У меня с ним очень хорошие отношения, он мой брат", - сказал испанец.

Напомним, что Лука Модрич перешел в мадридский "Реал" летом 2012 года и выступал за королевский клуб вместе с Рамосом до лета 2021 года, после чего испанец на правах свободного агента перешел в ПСЖ.

Вместе они выиграли 4 титула Лиги чемпионов и два титула Ла Лиги, а также один Кубок Испании, 4 клубных чемпионата мира, 3 Суперкубка Испании и 3 Суперкубка УЕФА.

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