Серхио Рамос назвал самого важного тренера в своей карьере
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выделил нескольких тренеров, которые имели наибольшее влияние на его карьеру.
"Самый важный тренер - Хоакин Капаррос. Он дал мне возможность сыграть в Ла Лиге и осуществить мечту. Далее Луис Арагонес, который первым пригласил меня в сборную. Возможно, в последние годы важную роль сыграли Анчелотти и Зидан - с ними я пережил замечательные моменты в Лиге Чемпионов", - цитирует Рамоса Esquire.
Напомним, что 33-летний футболист является воспитанником "Севильи", а с 2005 года выступает за "Реал".
В течение карьеры Рамос выиграл 23 трофея - 20 на клубном уровне и 3 в составе национальной сборной.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|2
|6
|2
|Реал Мадрид
|1
|3
|3
|Мальорка
|1
|3
|4
|Реал Вальядолид
|1
|3
|5
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
|1
|3
|9
|Вильярреал
|1
|1
|10
|Реал Сосьедад
|1
|1
|11
|Валенсия
|1
|1
|12
|Гранада
|2
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
|1
|0
|15
|Барселона
|1
|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
|0
|18
|Леванте
|1
|0
|19
|Сельта Виго
|1
|0
|20
|Эспаньол
|1
|0