Серхио Рамос назвал самого важного тренера в своей карьере

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос выделил нескольких тренеров, которые имели наибольшее влияние на его карьеру.

"Самый важный тренер - Хоакин Капаррос. Он дал мне возможность сыграть в Ла Лиге и осуществить мечту. Далее Луис Арагонес, который первым пригласил меня в сборную. Возможно, в последние годы важную роль сыграли Анчелотти и Зидан - с ними я пережил замечательные моменты в Лиге Чемпионов", - цитирует Рамоса Esquire.

Напомним, что 33-летний футболист является воспитанником "Севильи", а с 2005 года выступает за "Реал".

В течение карьеры Рамос выиграл 23 трофея - 20 на клубном уровне и 3 в составе национальной сборной.

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