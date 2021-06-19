Серхио Рамос назвал свои финансовые требования
Фото твиттер "Реала"
Бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос занимается поиском нового клуба, пишет El Chiringuito TV.
По информации источника, 35-летний футболист уже обозначил свои требования по условиям контракта.
Звёздный испанец хочет соглашение на два года с зарплатой 15 миллионов евро, а также подписной бонус в размере 20 миллионов.
Известно, что центральный защитник контактировал с "Миланом", однако нет уверенности, что "россонери" готовы потратить 50 миллионов на возрастного новичка.
Рамос выступал за "Реал" с 2005 года, сыграл 671 матч, забил 101 гол и сделал 40 ассистов.
Не пропустите: Серхио Рамос определил приоритеты при выборе нового клуба. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сборные Аргентины и Чили добыли минимальные победы в Кубке Америки
-
Главные новости дня: 18 июня
-
Минимальная победа Швеции и две ничьи в группе D: все результаты Евро-2020 18 июня
-
Альваро Мората сравнил себя с Левандовски перед матчем Евро-2020 против Польшы
-
Англия не смогла обыграть Шотландию в матче Евро-2020
Лента новостей
-
"Интер" рассматривает двух кандидатов на замену Хакими
-
Тарасов рассказал, на какие деньги живёт
-
Серхио Рамос назвал свои финансовые требования
-
16-летний Пиняев определился с новым клубом
-
СМИ узнали размер зарплаты Тирни по новому контракту с "Арсеналом"
-
Тошич ждёт предложение от ЦСКА
-
Первый тренер Миранчука: "Мне ничего не дали после перехода Лёши в "Аталанту"
-
Экс-игрок "Зенита" Лумб сделал прогноз на матч Дания - Россия
-
1
Сборные Аргентины и Чили добыли минимальные победы в Кубке Америки
-
Главные новости дня: 18 июня
-
Саутгейт высказался после ничьи в матче против Шотландии на Евро-2020
-
Робертсон прокомментировал ничью с Англией
-
Лев высказался перед матчем против Португалии на Евро-2020
-
Минимальная победа Швеции и две ничьи в группе D: все результаты Евро-2020 18 июня
-
Лев поделился настроением перед матчем против Португалии на Евро-2020
-
Киммих поделился мыслями перед матчем против Португалии
-
Альваро Мората сравнил себя с Левандовски перед матчем Евро-2020 против Польшы
-
Англия не смогла обыграть Шотландию в матче Евро-2020
-
Тарасов прокомментировал скандал с Бузовой и Губерниевым
-
Луис Энрике высказался перед матчем против Польши на Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14