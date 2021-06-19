Серхио Рамос назвал свои финансовые требования

Фото твиттер "Реала"

Бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос занимается поиском нового клуба, пишет El Chiringuito TV.

По информации источника, 35-летний футболист уже обозначил свои требования по условиям контракта.

Звёздный испанец хочет соглашение на два года с зарплатой 15 миллионов евро, а также подписной бонус в размере 20 миллионов.

Известно, что центральный защитник контактировал с "Миланом", однако нет уверенности, что "россонери" готовы потратить 50 миллионов на возрастного новичка.

Рамос выступал за "Реал" с 2005 года, сыграл 671 матч, забил 101 гол и сделал 40 ассистов.

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