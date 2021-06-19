Серхио Рамос назвал свои финансовые требования

Теги реал мадридсерхио рамосмилан

Серхио Рамос назвал свои финансовые требования

Фото твиттер "Реала"

Бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос занимается поиском нового клуба, пишет El Chiringuito TV.

По информации источника, 35-летний футболист уже обозначил свои требования по условиям контракта.

Звёздный испанец хочет соглашение на два года с зарплатой 15 миллионов евро, а также подписной бонус в размере 20 миллионов.

Известно, что центральный защитник контактировал с "Миланом", однако нет уверенности, что "россонери" готовы потратить 50 миллионов на возрастного новичка.

Рамос выступал за "Реал" с 2005 года, сыграл 671 матч, забил 101 гол и сделал 40 ассистов.

Не пропустите: Серхио Рамос определил приоритеты при выборе нового клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

16-летний Пиняев определился с новым клубом

16-летний Пиняев определился с новым клубом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов