Серхио Рамос назвал свой любимый гол в карьере

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Серхио Рамос назвал свой любимый гол в карьере

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал, какой из своих голов он считает самым любимым.

"Надеюсь, что моя карьера будет продолжаться еще долго и я забью еще много голов. Рекорды и статистика - это классно, но главное - победы команды. Мои голы для меня как дети. Мне сложно выбрать самый любимый из них. Но особенным является тот, который я забил "Атлетико" в Лиссабоне. Тот гол определил мою карьеру", - приводит слова Рамоса Marca.

Рамос имел ввиду гол в финале Лиги Чемпионов сезона-2013/2014. Защитник отличился на 93-й минуте, сравняв счет и переведя матч в овертайм. В дополнительное время "Реал" забил еще три гола и стал победителем Лиги Чемпионов после 12-летнего перерыва.

34-летний Рамос выступает за "Реал" с 2015 года, провел за клуб 659 матчей во всех турнирах, забил 100 голов и отдал 40 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Серхио Рамос еще не получал от "Реала" предложений о продлении контракта. | http://soccernews.ru
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