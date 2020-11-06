Серхио Рамос назвал свой любимый гол в карьере
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос рассказал, какой из своих голов он считает самым любимым.
"Надеюсь, что моя карьера будет продолжаться еще долго и я забью еще много голов. Рекорды и статистика - это классно, но главное - победы команды. Мои голы для меня как дети. Мне сложно выбрать самый любимый из них. Но особенным является тот, который я забил "Атлетико" в Лиссабоне. Тот гол определил мою карьеру", - приводит слова Рамоса Marca.
Рамос имел ввиду гол в финале Лиги Чемпионов сезона-2013/2014. Защитник отличился на 93-й минуте, сравняв счет и переведя матч в овертайм. В дополнительное время "Реал" забил еще три гола и стал победителем Лиги Чемпионов после 12-летнего перерыва.
34-летний Рамос выступает за "Реал" с 2015 года, провел за клуб 659 матчей во всех турнирах, забил 100 голов и отдал 40 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Серхио Рамос еще не получал от "Реала" предложений о продлении контракта. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14