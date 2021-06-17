Серхио Рамос не сдержал слезы на прощании с "Реалом" (видео)

Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Защитник "Реала" Серхио Рамос не смог сдержать эмоции на своей прощальной пресс-конференции перед уходом из клуба. Во время выступления футболист расплакался.

"Однажды я вернусь сюда, уверен в этом. Хочу сказать огромное спасибо "Реалу". Он навсегда останется в моем сердце", — сказал Рамос.

Напомним, что 35-летний испанец выступал за "Реал" с 2005 года, его контракт действует до лета 2021-го. В составе команды защитник стал пятикратным чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Суперкубок страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, дважды брал Кубок Испании и трижды — Суперкубок УЕФА.

В прошедшем сезоне Рамос провел 21 матч за «Реал», на его счету 4 гола и 1 голевая передача.

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