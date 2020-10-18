Серхио Рамос не сыграет с "Шахтером", но может восстановиться к матчу с "Барселоной"

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос может восстановиться к матчу 7-го тура чемпионата Испании с "Барселоной", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист прошел медицинское обследование, которое выявило, что его повреждение, полученное в матче 6-го тура с "Кадисом" (0:1), является несерьезным.

Рамос намерен пропустить матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Шахтером" (21 октября), чтобы восстановиться к "классико", которое состоится 24 октября.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" пять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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