Серхио Рамос не сыграет с "Шахтером", но может восстановиться к матчу с "Барселоной"

Теги реал мадридбарселонасерхио рамостравмы

Серхио Рамос не сыграет с "Шахтером", но может восстановиться к матчу с "Барселоной"

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос может восстановиться к матчу 7-го тура чемпионата Испании с "Барселоной", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист прошел медицинское обследование, которое выявило, что его повреждение, полученное в матче 6-го тура с "Кадисом" (0:1), является несерьезным. 

Рамос намерен пропустить матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Шахтером" (21 октября), чтобы восстановиться к "классико", которое состоится 24 октября.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" пять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Зидан прокомментировал поражение от "Кадиса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА уверенно обыграл "Динамо" в матче РПЛ

ЦСКА уверенно обыграл "Динамо" в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов