Серхио Рамос не сыграет с "Шахтером", но может восстановиться к матчу с "Барселоной"
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос может восстановиться к матчу 7-го тура чемпионата Испании с "Барселоной", сообщает AS.
По сведениям издания, футболист прошел медицинское обследование, которое выявило, что его повреждение, полученное в матче 6-го тура с "Кадисом" (0:1), является несерьезным.
Рамос намерен пропустить матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Шахтером" (21 октября), чтобы восстановиться к "классико", которое состоится 24 октября.
В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" пять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Зидан прокомментировал поражение от "Кадиса". | http://soccernews.ru
главное
-
Сын Черчесова госпитализирован. Футболист получил удар коленом в голову
-
Ломовицкий помог "Арсеналу" обыграть "Урал" в матче РПЛ
-
Форвард "Атлетико" Диего Коста пропустит матч ЛЧ с "Локомотивом"
-
Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков мира
-
Кокорин прокомментировал свой дебютный гол за "Спартак"
Лента новостей
-
"Валенсия" Черышева проиграла "Вильярреалу"
-
Дубль сына Симеоне принес "Кальяри" победу над "Торино" в Серии А
-
ЦСКА уверенно обыграл "Динамо" в матче РПЛ
-
"Кристал Пэлас" упустил победу над "Брайтоном"
-
"Монако" Головина в большинстве не смог обыграть "Монпелье"
-
Серхио Рамос не сыграет с "Шахтером", но может восстановиться к матчу с "Барселоной"
-
ЦСКА теряет Карпова. Футболист покинул поле в крови
-
У Дибалы произошел конфликт с руководством "Ювентуса"
-
"Лион" на выезде обыграл "Страсбур" в Лиге 1
-
Сын Черчесова госпитализирован. Футболист получил удар коленом в голову
-
Ломовицкий помог "Арсеналу" обыграть "Урал" в матче РПЛ
-
Мбаппе рассказал об ожиданиях от матча ПСЖ с "Манчестер Юнайтед"
-
"Тамбов" на выезде обыграл "Ротор" в чемпионате России
-
"Сассуоло" в результативном матче обыграло "Болонью"
-
Форвард "Атлетико" Диего Коста пропустит матч ЛЧ с "Локомотивом"
-
"Эйбар" и "Осасуна" сыграли вничью в Примере
-
Гаттузо прокомментировал техническое поражение "Наполи" по итогам матча с "Ювентусом"
-
2
Куман высказался о капитане "Барселоны" Лионеле Месси
-
Transfermarkt опубликовал символическую сборную самых дорогих игроков мира
-
"Ювентус" готов отпустить Алекса Сандро в зимнее трансферное окно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14