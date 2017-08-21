Серхио Рамос оконфузился, комментируя свое удаление в игре с "Депортиво"

Теги серхио рамосреал мадриддепортиво ла-корунья

Серхио Рамос оконфузился, комментируя свое удаление в игре с "Депортиво"Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос оконфузился, комментируя свое удаление во вчерашней игре своей команды против "Депортиво" из Ла-Коруньи.

"Когда вы выиграете много трофеев, ваши соперники начинают испытывать эмпатию к вам", - приводит слова 31-летнего бека sport.es.

Позже слова Рамоса были высмеяны в пользователями социальных сетях, которые подметили, что футболист перепутал слова "эмпатия" и "антипатия".

Напомним, Рамос повторил рекорд по удалениям в чемпионате Испании. | soccernews.ru

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Рамос явно деградировал

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