Серхио Рамос определил приоритеты при выборе нового клуба

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос собирается поиграть за пределами Испании, пишет Marca.

По сведениям издания, приоритет для 35-летнего футболиста - АПЛ, на втором месте - французская Лига 1, на третьем - Бундеслига.

Главное условие для звёздного испанца - амбиции новой команды бороться за победу в Лиге Чемпионов. При этом он не намерен переходить в "Барселону" или "Севилью".

Напомним, что Рамос стал свободным агентом. Ранее сообщалось, что услуги опытного защитника предложили ПСЖ, а "Манчестер Сити" утратил интерес к нему.

Игрок выступал за "Реал" с 2005 года, сыграл 671 матч, забил 101 гол и сделал 40 ассистов.

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