Серхио Рамос определил приоритеты при выборе нового клуба
Бывший капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос собирается поиграть за пределами Испании, пишет Marca.
По сведениям издания, приоритет для 35-летнего футболиста - АПЛ, на втором месте - французская Лига 1, на третьем - Бундеслига.
Главное условие для звёздного испанца - амбиции новой команды бороться за победу в Лиге Чемпионов. При этом он не намерен переходить в "Барселону" или "Севилью".
Напомним, что Рамос стал свободным агентом. Ранее сообщалось, что услуги опытного защитника предложили ПСЖ, а "Манчестер Сити" утратил интерес к нему.
Игрок выступал за "Реал" с 2005 года, сыграл 671 матч, забил 101 гол и сделал 40 ассистов.
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