Серхио Рамос отклонил очередное предложение "Реала"

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Серхио Рамос отклонил очередное предложение "Реала"

Мадридский "Реал" вновь не сумел договориться с капитаном команды Серхио Рамосом о продлении контракта, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, королевский клуб предлагал игроку двухлетнее соглашение. В первый год "Реал" был готов сохранить нынешнюю зарплату Рамоса в размере 12 миллионов евро, а во второй - снизить ее на 10 процентов. Впрочем, футболист сообщил, что у него есть предложение от одного из европейских клубов, который готов удовлетворить его финансовые требования.

В связи с этим "Реал", по всей видимости, не будет делать нового предложения 34-летнему Рамосу, поэтому игрок может перейти в другой клуб летом бесплатно.

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