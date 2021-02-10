Серхио Рамос отклонил очередное предложение "Реала"
Мадридский "Реал" вновь не сумел договориться с капитаном команды Серхио Рамосом о продлении контракта, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, королевский клуб предлагал игроку двухлетнее соглашение. В первый год "Реал" был готов сохранить нынешнюю зарплату Рамоса в размере 12 миллионов евро, а во второй - снизить ее на 10 процентов. Впрочем, футболист сообщил, что у него есть предложение от одного из европейских клубов, который готов удовлетворить его финансовые требования.
В связи с этим "Реал", по всей видимости, не будет делать нового предложения 34-летнему Рамосу, поэтому игрок может перейти в другой клуб летом бесплатно.
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|Команда
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|20
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
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|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
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|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|Леганес
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|20
|Эспаньол
|20
|14