Серхио Рамос отличился свинским поведением на тренировке "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос отличился свинским поведением на тренировке своей команды.

32-летний защитник остался недоволен Серхио Регилоном и пнул в него мячом.

В этом сезоне Рамос сыграл за "Реал" 11 матчей и забил 3 гола.

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