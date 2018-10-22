Серхио Рамос отличился свинским поведением на тренировке "Реала"

7 Теги реал мадридсерхио рамоссерхио регилон

Серхио Рамос отличился свинским поведением на тренировке "Реала"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос отличился свинским поведением на тренировке своей команды.

32-летний защитник остался недоволен Серхио Регилоном и пнул в него мячом.

В этом сезоне Рамос сыграл за "Реал" 11 матчей и забил 3 гола.

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Комментарии

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Фаррух

а на счет опасного прыжка на Рамоса закроем глаза

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Игорь

Вот пид@р. Хреновый пример. Даже смешно что эта мразь капитан.

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Алексей

ПОКА РАМОС БУДЕТ КАПИТАНОМ, РЕАЛ БУДЕТ В *ОПЕ

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Сергей

Вы внимательно посмотрите! Этот Рамоса чуть не травмировал! За такое можно и по лицу получить! А тут Рамос всего навсего мячиком пнул

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Антон

Рамос дно, а не футболист сплошные понты...

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Алла

Вообще терпеть не могу Рамоса. Делает всем гадости исподтишка. Вспомните Салаха

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Хочу заявить, Рамос ещё тот конь!

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