Серхио Рамос отличился свинским поведением на тренировке "Реала"
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос отличился свинским поведением на тренировке своей команды.
32-летний защитник остался недоволен Серхио Регилоном и пнул в него мячом.
Tensión en el entrenamiento del R. Madrid.— El Partidazo de COPE (@partidazocope) 22 октября 2018 г.
@vamos pic.twitter.com/iXD3LCp7Ww
В этом сезоне Рамос сыграл за "Реал" 11 матчей и забил 3 гола.
Не пропустите: Совпадение? После трансфера Роналду "Ювентус" продемонстрировал свой лучший старт сезона, а "Реал" - свой худший. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Наследник польской короны или почему Кшиштоф Пёнтек - идеальный трансфер для нынешнего "Милана"
-
Иско принял громкое решение по своему будущему в "Реале"
-
"Реал" - лидер рейтинга европейских клубов по доходам
-
Подписавшие контракт с небесами. 4 игрока, ушедших на пике карьеры
-
Анри близок к увольнению из "Монако"
Лента новостей
-
Хочу проявить себя в Серии А: Пентек прокомментировал переход в "Милан"
-
Экс-игрок "Барселоны" прокомментировал подписание Френки де Йонга
-
Экс-игрок "Челси" перешел в "Мидлсбро"
-
1
Не надо плакаться: полузащитник "Страсбура" мощно высказался о травме Неймара
-
Молодым игроком "Брешии" интересуются два топ-клуба
-
Он меня обманул: экс-защитник "Спартака" жестко раскритиковал Карреру
-
"Барселона" поставила ультиматум Денису Суаресу
-
"Вест Хэм" интересуется игроком "Торино"
-
"Енисей" интересно представил нового игрока
-
Стало известно на сколько увеличились доходы топ-клубов Серии А за 10 лет
-
Наследник польской короны или почему Кшиштоф Пёнтек - идеальный трансфер для нынешнего "Милана"
-
Иско принял громкое решение по своему будущему в "Реале"
-
2
Почеттино выступил против внедрения системы VAR в АПЛ
-
Ройс восстановился после очередной травмы
-
"Реал" - лидер рейтинга европейских клубов по доходам
-
Кузяев назвал лучшего российского футболиста в 21-м веке
-
Игуаин высказался о значимости Сарри для своей карьеры
-
Подписавшие контракт с небесами. 4 игрока, ушедших на пике карьеры
-
"Локомотив" теряет Фернандеша
-
1
Анри близок к увольнению из "Монако"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|41
|3
|Реал Мадрид
|20
|36
|4
|Севилья
|20
|33
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|20
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|20
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11