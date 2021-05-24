Серхио Рамос отреагировал на непопадание в заявку сборной Испании на Евро-2020

Фото: твиттер Серхио Рамоса/Автор неизвестен

Защитник "Реала" Серхио Рамос прокомментировал решение тренерского штаба сборной Испании не включать его в заявку на чемпионат Европы.

"Я боролся каждый день, чтобы показать максимальный результат в "Реале" и сборной, но не всегда все бывает так, как ты хочешь. Мне больно от того, что я не смогу помочь сборной, но в данном случае мне лучше отдохнуть и вернуться в строй полностью восстановившемся. Я желаю успеха сборной Испании на Евро", - написал Рамос в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что Рамос может сыграть за сборную Испании на Олимпийских играх в Токио.

35-летний Рамос провел за национальную сборную 180 матчей и забил 23 гола.

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