Серхио Рамос поблагодарил российских болельщиков

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Серхио Рамос поблагодарил российских болельщиков

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос поблагодарил российских болельщиков.

Футболист остался доволен граффити со своим изображением на стене одного из домов в Краснодаре.

"Спасибо" - написал Рамос в инстаграме, опубликовав фотографию с граффити.

 

¡Gracias!

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

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