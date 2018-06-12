Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос поблагодарил российских болельщиков.

Футболист остался доволен граффити со своим изображением на стене одного из домов в Краснодаре.

"Спасибо" - написал Рамос в инстаграме, опубликовав фотографию с граффити.

¡Gracias! Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos) 11 Июн 2018 в 12:17 PDT

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