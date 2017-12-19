Серхио Рамос поддерживает введение видеоповторов

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос положительно относится к идее введения системы видеоповторов.

"Видеоповторы сделают игру более справедливой. Это правда, что с перерывами немного выходишь из ритма игры. Потребуется время чтобы видеоповторы можно было использовать быстрее. Но вы не можете выиграть матч с голом, забитым из офсайда, или липовым пенальти. В этом плане такая система может помочь. Как только мы привыкнем к её использованию, она станет быстрее" - цитирует Рамоса AS.

Напомним, что система видеоповторов использовалась на Клубном Чемпионате Мира, который завершился в минувшую субботу победой "Реала".

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