Серхио Рамос поделился мнением о прогрессе Винисиуса Жуниора
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о прогрессе партнёра по команде 18-летнего бразильца Винисиуса Жуниора.
"Винисиус - великолепный игрок, он очень помогает нам. Но не нужно возносить его к облакам. Я прошу, чтобы на него не оказывали большого давления, как делали это раньше с Асенсио и другими молодыми ребятами. В этом нет никакой необходимости: пусть Вини наслаждается, не надо усложнять ему жизнь" - приводит слова Рамоса AS.
В текущем сезоне Винисиус сыграл за "Реал" 23 матча, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.
Прошлым летом юный вингер перебрался в королевский клуб из "Фламенго" за 61 миллион евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|14
|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18