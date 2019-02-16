Серхио Рамос поделился мнением о прогрессе Винисиуса Жуниора

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Серхио Рамос поделился мнением о прогрессе Винисиуса Жуниора

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос поделился мнением о прогрессе партнёра по команде 18-летнего бразильца Винисиуса Жуниора.

"Винисиус - великолепный игрок, он очень помогает нам. Но не нужно возносить его к облакам. Я прошу, чтобы на него не оказывали большого давления, как делали это раньше с Асенсио и другими молодыми ребятами. В этом нет никакой необходимости: пусть Вини наслаждается, не надо усложнять ему жизнь" - приводит слова Рамоса AS.

В текущем сезоне Винисиус сыграл за "Реал" 23 матча, забил 4 гола и сделал 9 ассистов.

Прошлым летом юный вингер перебрался в королевский клуб из "Фламенго" за 61 миллион евро.

Не пропустите: Рамос аргументировал получение жёлтой карточки в матче с "Аяксом". | http://soccernews.ru

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