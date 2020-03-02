Серхио Рамос подвёл итоги матча с "Барселоной"

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Серхио Рамос подвёл итоги матча с "Барселоной"

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал победу своей команды над "Барселоной" в матче 26-го тура Примеры.

"В конце первого тайма мы позволили "Барсе" больше владеть мячом, а сами сконцентрировались на обороне. Но они не угрожали нашим воротам. Затем мы стали высоко прессинговать и забрали мяч. Начали создавать моменты, открыли счёт, продолжили атаковать и решили исход. Мы усвоили урок после ошибок в матче с "Манчестер Сити". Их нужно использовать, чтобы становиться лучше. Нужно оставаться самокритичными и скромными", - цитирует Рамоса Marca.

Напомним, что победа над "Барсой" позволила "Реалу" вернуться на первое место в Примере.

В среду "сливочные" проиграли дома "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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