Серхио Рамос показал, как отпраздновал день рождения в условиях карантина

1 Теги реал мадридсерхио рамос

Серхио Рамос показал, как отпраздновал день рождения в условиях карантина

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в понедельник, 30 марта, отметил своё 34-летие.

Как футболист отметил день рождения в кругу семьи, можно посмотреть в его инстаграме.

"Спасибо всем за поздравления с днём рождения и любовь в эти сложные времена. Спасибо моей семье и друзьям, которые отправили маленький кусочек себя в этих воздушных шарах, спасибо за торт и свечи, которых уже 34. Я люблю вас!" - написал звёздный испанец в соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias a todos por las felicitaciones y el cariño que me transmitís, aun siendo situaciones difíciles para muchos. Gracias a familia y amigos por hacer llegar un pedacito de su esencia en estos globos, en esta tarta y en estas velas que ya son 34. Sacáis mi mejor sonrisa y me pellizcáis el alma. Y gracias mi amor, @pilarrubio_oficial, por impregnarlo todo de ilusión y amor junto a los enanos. Qué suerte la mía poder celebrar mi cumpleaños con vosotros. ❤ ¡Os quiero con locura! ❤ Thank you everyone for your birthday wishes and love, even in these difficult times. Thank you to my family and friends for sending me a little piece of themselves in these balloons. And thank you honey for filling everything with joy and love. ❤ I love you to pieces! ❤ #CumpleEnFamilia #Pilar #SergioJr #Marco #Alejandro

Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 34 матча и забил 7 голов.

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Комментарии

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