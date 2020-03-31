Серхио Рамос показал, как отпраздновал день рождения в условиях карантина

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в понедельник, 30 марта, отметил своё 34-летие.

Как футболист отметил день рождения в кругу семьи, можно посмотреть в его инстаграме.

"Спасибо всем за поздравления с днём рождения и любовь в эти сложные времена. Спасибо моей семье и друзьям, которые отправили маленький кусочек себя в этих воздушных шарах, спасибо за торт и свечи, которых уже 34. Я люблю вас!" - написал звёздный испанец в соцсетях.

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 34 матча и забил 7 голов.

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