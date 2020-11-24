Серхио Рамос показал, как восстанавливается после травмы

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Серхио Рамос показал, как восстанавливается после травмы

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос усердно работает, чтобы побыстрее вернуться в строй после травмы.

В инстаграме 34-летний испанец выложил видео своей тренировки в спортзале.

Напомним, что звёздный футболист восстанавливается после мышечного повреждения задней поверхности бедра правой ноги.

В текущем сезоне Рамос сыграл за "Реал" 10 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Реал" опубликовал заявку на матч с "Интером", Рамос и Бензема - вне состава. | http://soccernews.ru
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