Серхио Рамос показал свой фантастический гол с тренировки
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в очередной раз подтвердил своё мастерство на тренировке команды.
Испанский защитник закрутил мяч в ворота с отрицательного угла. Зацените шедевр!
В текущем сезоне Рамос часто травмируется, поэтому провёл только 20 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Рамос готов пойти на компромисс, чтобы остаться в "Реале". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Райола считает, что "Реал" и "Барселона" способны купить Холанда
-
"Ливерпуль" и "Милан" без ЛЧ, ПСЖ может не стать чемпионом, в Испании - битва до последнего тура: прогнозируем конец сезона в ТОП-лигах
-
"Реал" нацелился на Левандовски
-
Появилось видео со скандальным экзаменом Суареса по итальянскому языку
-
Главные новости дня: 30 апреля
Лента новостей
-
Шевченко: "Живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные гражданства, но я глубоко украинец"
-
Вратарь ЖФК ЦСКА рассказала о сексе перед матчами
-
Серия А назвала самого полезного игрока лиги в апреле
-
"Бока Хуниорс" хочет переманить нападающего ЦСКА
-
Хавбек "Динамо" Захарян рассказал о своем отношении к Криштиану Роналду
-
"Челси" готовит огромное предложение по Лукаку
-
Девушка дня: Виолетта Грачева - фитнес-модель, состоявшая в отношениях с хавбеком "Ростова" Матиасом Норманном
-
Райола считает, что "Реал" и "Барселона" способны купить Холанда
-
"Фиорентина" отреагировала на новость, что Кокорин пропустит остаток сезона
-
Серхио Рамос показал свой фантастический гол с тренировки
-
"Ливерпуль" и "Милан" без ЛЧ, ПСЖ может не стать чемпионом, в Испании - битва до последнего тура: прогнозируем конец сезона в ТОП-лигах
-
Команда Хави не вышла в плей-офф азиатской Лиги Чемпионов
-
"Наполи" сделал предложение о трансфере полузащитника "Брюгге"
-
Шевченко высказался о жизни в эпоху СССР
-
"Реал" нацелился на Левандовски
-
Появилось видео со скандальным экзаменом Суареса по итальянскому языку
-
Евсеев стал гостем шоу Comedy Club
-
Матч "Саутгемптон" - "Лестер" прерывался, чтобы футболист-мусульманин перекусил
-
Хавбек "Ростова" Норманн намекнул на расставание с российской моделью
-
Главные новости дня: 30 апреля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14