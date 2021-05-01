Серхио Рамос показал свой фантастический гол с тренировки

Теги реал мадридсерхио рамос

Серхио Рамос показал свой фантастический гол с тренировки

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в очередной раз подтвердил своё мастерство на тренировке команды.

Испанский защитник закрутил мяч в ворота с отрицательного угла. Зацените шедевр!

В текущем сезоне Рамос часто травмируется, поэтому провёл только 20 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Рамос готов пойти на компромисс, чтобы остаться в "Реале". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" готовит огромное предложение по Лукаку

"Челси" готовит огромное предложение по Лукаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов