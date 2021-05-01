Серхио Рамос показал свой фантастический гол с тренировки

Фото инстаграм Серхио Рамоса

Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в очередной раз подтвердил своё мастерство на тренировке команды.

Испанский защитник закрутил мяч в ворота с отрицательного угла. Зацените шедевр!

В текущем сезоне Рамос часто травмируется, поэтому провёл только 20 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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