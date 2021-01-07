Серхио Рамос показал видео с обнаженным торсом посреди снегопада

Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос поделился видео, на котором он с обнаженным торсом стоит посреди снегопада и ловит ртом снежные хлопья.

"Люблю лето", — написал Рамос в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Рамос не может договориться в "Реалом" о продлении контракта. Летом 2021 года футболист может перейти в другой клуб бесплатнл.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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