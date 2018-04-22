Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос получил предложения от двух европейских топ-клубов, информирует испанская пресса.

Сообщается, что на контакт с 32-летним беком королевского клуба выходили "Манчестер Юнайтед" и мюнхенская "Бавария". Однако ветеран "сливочных" отказал обоим европейским грандам.

В нынешнем сезоне Рамос забил 4 мяча и сделал 1 результативную передачу в 36 матчах за "Реал".

Напомним, "Ливерпуль" поставил "Реалу" условие по трансферу Салаха. | soccernews.ru