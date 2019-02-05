Серхио Рамос порассуждал о возможности стать тренером
Капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос порассуждал о возможности в будущем стать тренером.
"Мне бы хотелось попробовать. Я комфортно чувствую себя, когда что-то советую партнёрам по команде. Я - лидер и капитан. В какой-то степени это похоже на то, чем занимаются тренеры. Так что я бы не стал отвергать такую возможность" - сказал 32-летний футболист.
Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В текущем сезоне он сыграл за "сливочных" 33 матча, забил 10 голов и сделал 1 ассист. Контракт защитника с королевским клубом рассчитан до июня 2020 года.
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