Серхио Рамос повторил рекорд Буффона

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Серхио Рамос повторил рекорд Буффона

Центральный защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос провёл 176-й матч в составе сборной Испании.

34-летний футболист принял участие в товарищеской встрече с Нидерландами (1:1).

Как сообщает Opta, капитан "Фурии Рохи" повторил рекорд Джанлуиджи Буффона по числу матчей за сборную среди европейцев.

До мирового рекорда египтянина Ахмеда Хассана Рамосу осталось провести 8 игр за сборную Испании.

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