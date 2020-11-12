Серхио Рамос повторил рекорд Буффона
Центральный защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос провёл 176-й матч в составе сборной Испании.
34-летний футболист принял участие в товарищеской встрече с Нидерландами (1:1).
Как сообщает Opta, капитан "Фурии Рохи" повторил рекорд Джанлуиджи Буффона по числу матчей за сборную среди европейцев.
До мирового рекорда египтянина Ахмеда Хассана Рамосу осталось провести 8 игр за сборную Испании.
Не пропустите: Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Ахмед Муса пообещал вскоре назвать новый клуб
-
Шевченко прокомментировал результативную ошибку Лунина в матче Польша - Украина
-
Роналду отреагировал на 100-ю победу в составе сборной Португалии
-
Тедеско улетел из России
-
У защитника сборной Хорватии выявили коронавирус во время матча
-
Названо число дебютантов сборной Германии в эпоху Йоахима Лёва
-
Роналду одержал 100-ю победу в составе сборной Португалии
-
У Месси проблемы с голеностопом
-
Стали известны возможные даты выборов президента "Барселоны"
-
Самолёт "Победы" нарисовал в небе фаллический символ в поддержку Дзюбы
-
Серхио Рамос повторил рекорд Буффона
-
Де Бур установил антирекорд сборной Нидерландов
-
Роналду приблизился к мировому рекорду по голам за сборную
-
Главные новости дня: 11 ноября
-
Игроки "Барселоны" отказались пойти на сокращение зарплат
-
Дибала рассказал, как он относится к людям, которые отрицают существование коронавируса
-
Семь голов Португалии, крупная победа Италии и позор Франции: все результаты товарищеских матчей 11 ноября
-
"Барселона" потребовала от Неймара 10 миллионов евро
-
Франция сенсационно проиграла Финляндии
-
Вальдшмидт принес победу Германии над Чехией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14